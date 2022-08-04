Казахстан придерживается принципа «одного Китая» - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Республика Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживаться резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 от 1971 года. Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с Правительством КНР», - говорится в комментарии официального представителя МИД РК по Тайваню.



