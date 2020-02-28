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    Казахстан презентовал в Лондоне инвестиционные возможности горнорудной отрасли страны

    28 Февраля 2020, 22:22

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в рамках мероприятия «Горное дело в Казахстане: Road Show 2020» в Лондоне потенциальным инвесторам презентованы инвестиционные возможности горнорудной отрасли страны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram, передает МИА «Казинформ» .

    По информации министерства, мероприятие было организовано на площадке известной британской торговой организации «British Expertise International» при поддержке Посольства Казахстана в Великобритании и посвящено развитию взаимовыгодного сотрудничества с британскими компаниями по перспективным инвестиционным проектам республики.

    «Потенциальным инвесторам представили сведения о последних тенденциях в отрасли недропользования Казахстана, о проведенной законодательной реформе и инвестиционных возможностях. В качестве спикеров на мероприятии выступили посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Руслан Баймишев, председатель АО «НК «Тау-Кен Самрук» Канат Кудайберген и представители бизнес-сообщества Казахстана. Докладчики рассказали о перспективах казахстанского рынка, новых возможностях для инвесторов, улучшениях и инновациях в горной отрасли, а также об успехах внедрения инновационных технологий в геологоразведке Казахстана», - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

    Так, Руслан Баймишев рассказал об основных инициативах министерства, нацеленных на улучшение инвестиционного климата горнорудной отрасли, а также об основных новшествах Кодекса «О недрах и недропользовании».

    «В 2018 году вступил в силу новый Кодекс РК «О недрах и недропользовании», который полностью соответствует лучшей мировой практике - западноавстралийской модели. Внедрен принцип первой заявки, международная система подсчета запасов CRIRSCO, обеспечен открытый доступ к геологической информации, приняты ясные и прозрачные механизмы государственного регулирования. По результатам проведенной работы Казахстан по инвестиционной привлекательности недропользования в рейтинге Института Фрейзера поднялся на 24 место с 73 (на 49 позиций). В рейтинге Всемирного банка DoingBusiness Казахстан уверенно занимает 25-е место среди 190 стран мира. В секторе уже успешно работают такие мировые бренды как Rio Tinto, Glencore, Illuka, Polymetal и др. Это показатель того, что наш инвестиционный климат соответствует международным требованиям», - отметил Р. Баймишев.

    Представитель министерства международной торговли Великобритании Роз Ланд отметила: «Я думаю, что Казахстан становится все более привлекательной страной для международных инвесторов. Новый кодекс в горнорудном секторе, новый экологический кодекс, принятие которого ожидается в ближайшее время, действие стандартов CRIRSCO и Инициативы прозрачности добывающих отраслей делают Казахстан привлекательным для ведения бизнеса государством».

    Как отметили в МИИР, британские компании тепло приняли проводимые реформы в Казахстане и выразили заинтересованность в расширении и углублении сотрудничества в геологической и горнорудной отрасли. Также они выразили готовность принять участие в полноценной реализации казахстанского потенциала в данной сфере.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Великобритания
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