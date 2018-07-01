Казахстан представит свою реализацию Целей устойчивого развития в ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев представил Казахстан на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в ООН и принял участие в параллельном мероприятии по укреплению сотрудничества в Центральной Азии через имплементацию Целей устойчивого развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

23 июля 2018 года в своем выступлении Е. Ашикбаев заявил о приверженности Казахстана процессу реализации Целей устойчивого развития, как на национальном, так и международном уровнях, и отметил важность взаимосвязи между вопросами безопасности и устойчивого развития. Казахстан намерен выступить с первым добровольным национальным докладом по реализации 17-ти целей в области устойчивого развития в 2019 году.

«Важно сохранить уже достигнутые на национальном уровне успехи в деле реализации Целей устойчивого развития и после завершения первого цикла национальных добровольных обзоров продолжить их имплементацию уже посредством тесного регионального взаимодействия между странами Центральной Азии», - отметил Е. Ашикбаев.



Заместитель главы внешнеполитического ведомства также провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло и передал ей приглашение на международную конференцию по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане, которая состоится 5 сентября этого года в Астане. Собеседники обсудили актуальные вопросы глобальной повестки дня, работу Казахстана в Совете Безопасности ООН, в том числе - усилия казахстанской стороны по разрешению ситуации в Афганистане, а также ситуацию в Центральной Азии в целом.

На встрече с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминем главной темой беседы стало придание нового импульса региональному сотрудничеству стран Центральной Азии и Афганистана с участием структур ООН.

В сайд-ивенте по Центральной Азии приняли участие помощник Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, а также высокие представители государств Центральной Азии и Словакии, выступившей соорганизатором мероприятия.

Цели устойчивого развития, официально известные, как «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» - набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.