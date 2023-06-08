Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Казахстан представит стратегию развития искусственного интеллекта до конца года

    8 Июня 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К концу года в Казахстане планируется представить стратегию развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что Казахстан обладает высоким потенциалом инновационного роста. В стране создаются условия для концентрации ученых и молодых талантов.

    В прошлом году, благодаря мерам по поддержке стартап-экосистемы, экспорта услуг и товаров цифровой отрасли достиг 330 млн долларов. Ранее Президент Казахстана давал поручение довести эту цифру как минимум до 500 млн долларов до 2025 года.

    «Наш следующий шаг – это искусственный интеллект. Есть множество ИИ-продуктов, созданных нашими гражданами в разных сферах, которые привлекли внимание мировой общественности. К концу этого года мы представим нашу стратегию развития искусственного интеллекта», - сказал Багдат Мусин, выступая во время Международного форума Астана.

    В столице Казахстана проходит Международный форум Астана под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Технологии МЦРИАП Искусственный интеллект
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз первым в мире принимает закон о защите от искусственного интеллекта
    Вперед в будущее. Перспективы развития «зеленой» энергетики в Казахстане
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста