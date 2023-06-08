Казахстан представит стратегию развития искусственного интеллекта до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К концу года в Казахстане планируется представить стратегию развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что Казахстан обладает высоким потенциалом инновационного роста. В стране создаются условия для концентрации ученых и молодых талантов.

В прошлом году, благодаря мерам по поддержке стартап-экосистемы, экспорта услуг и товаров цифровой отрасли достиг 330 млн долларов. Ранее Президент Казахстана давал поручение довести эту цифру как минимум до 500 млн долларов до 2025 года.

«Наш следующий шаг – это искусственный интеллект. Есть множество ИИ-продуктов, созданных нашими гражданами в разных сферах, которые привлекли внимание мировой общественности. К концу этого года мы представим нашу стратегию развития искусственного интеллекта», - сказал Багдат Мусин, выступая во время Международного форума Астана.

В столице Казахстана проходит Международный форум Астана под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.