Казахстан представили на крупнейшей выставке делового туризма в Германии

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. КАЗИНФОРМ - Во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялась самая крупная международная выставка делового туризма IMEX Frankfurt. Выставка проводится впервые в офлайн-формате после пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «Kazakh Tourism».

Мероприятие посетили более 14 тыс. участников и представителей 80 стран, это организаторы международных мероприятий, отраслевые международные ассоциации, городские и страновые организации по развитию туризма.

В состав делегации Казахстана во главе с АО «НК «Kazakh Tourism» вошли ТОО «Городской центр развития инвестиций «Astana Invest», «Kazakhstan Investment Development Fund», представители турбизнеса такие, как Rixos Water World Aktau, Karavansaray Turkistan итуроператоры Turan Asia, Kompas, Empire Travel Qazaqstan.

Стенд Казахстана был представлен с элементами национального орнамента, что вызвало большой интерес со стороны посетителей. У стенда проводился розыгрыш путешествия в Казахстан от национального авиаперевозчика Air Astana, отелей Rixos Aktau, Swiss hotel и горного курорта Шымбулак.

Во время работы выставки глава казахстанской делегации председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев провел более 20 b2b встреч с партнерами из 10 стран, которые выразили свою заинтересованность и надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.

«Участие Казахстана в таких крупных выставках как IMEX дает возможность не только продвигать имидж нашей страны в мире, привлекать туристов, но и быть в курсе всех новейших трендов и новостей в индустрии туризма. По итогам работы выставки Казахстан подписал меморандум с AMC Sport Consultancy (Великобритания) по проведению крупных международных ивентов – это Всемирные хоровые игры, Laver Cup, Nitro Games, также был подписан меморандум с Serbia Convention Bureau(Сербия) в рамках укрепления совместного сотрудничества. Представителями туристского бизнеса достигнуты договоренности с партнерами из стран Европы, а также Индии и США по обслуживанию корпоративных и инсентив-групп туристов в этом году на сумму более 1 млн евро», - проинформировал Талгат Аманбаев.

По информации нацкомпании, в текущем году со снятием ограничительных мер, связанных с пандемией, с восстановлением безвизового режима и прямых авиарейсов, Казахстан активизировал присутствие на международных туристских площадках. До конца года запланировано участие еще в 3 международных выставках в Японии, Великобритании и Польше, а также проведение ряда роуд-шоу в целевых странах.

IMEX Frankfurt – ежегодная крупнейшая международная специализированная выставка в области событийной индустрии и инсентив-туризма (MICE туризм). В выставке принимают участие 3439 экспонентов из 172 стран, 3817 приглашенных организаторами покупателей из 83 стран.

Германия является самым крупным рынком MICE туризма в Европе и вторым в мире после США.