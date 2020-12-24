Казахстан предоставит дипломатам из ОАЭ земельный участок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Нур-Султане и городе Абу-Даби для нужд Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 1 данного соглашения, эмиратской стороне в г. Нур-Султане выделяется земельный участок площадью 26 147 кв.м. в районе пересечения проспектов Тәуелсіздік и Ракымжана Қошқарбаева, а казахстанской стороне передается земельный участок, расположенный в дипломатическом корпусе города Абу-Даби, площадью 11 148 кв.м. для использования на условиях безвозмездного землепользования сроком на 49 лет с последующей пролонгацией на аналогичный срок», - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Сената.

Он напомнил, что благодаря личным дружественным взаимоотношениям Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева с руководством ОАЭ, в 2010 году для нужд Посольства РК в ОАЭ был дополнительно выделен земельный участок площадью 1 га в качестве дара с правом безвозмездного и бессрочного пользования.

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических последствий и не потребует дополнительного выделения финансовых средств из республиканского бюджета», - заключил министр.