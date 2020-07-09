Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан предложил ВОЗ направить экспертов для помощи медикам в регионах

    9 Июля 2020, 23:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цойсегодня провел онлайн-совещание с официальными представителями Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    В ходе встречи Алексей Цой рассказал постоянному координатору ООН в Казахстане Норимасу Шимомура и Главе странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль о проводимой работе и планах по дальнейшему предупреждению распространения COVID-19 в стране.

    В числе мер – активное информирование населения, разработка четких инструкций для всех уровней оказания медпомощи, обучение медицинских работников базовым принципам профилактики и лечения коронавирусной инфекции и формирование кадрового резерва.

    «Для повышения доступности диагностики COVID-19 в Казахстане мы расширяем применение компьютерной томографии и цифровых рентген-аппаратов, ведется работа по организации заборов тестов мобильными бригадами при вызовах. Одновременно расширяются мощности лабораторий для тестирования», – отметил Алексей Цой.

    В части лечения – продолжается оснащение стационаров аппаратами искусственной вентиляции легких, расширение до 50% инфекционных и провизорных коек, внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне, оказание медицинской помощи на дому и, конечно, повышение доступности скорой помощи.

    Внимание было уделено и актуальному на сегодня вопросу насыщения аптек необходимыми лекарственными препаратами. Для этого, сообщил министр, ведомством проработано ускорение процедур закупа, поставки лекарств и стимулирование отечественных товаропроизводителей.

    Стороны также обсудили возможности взаимного сотрудничества в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

    «Хотелось бы особенно отметить важность создания под руководством ООН и ВОЗ Целевой группы по системе поставок в связи с COVID-19. Казахстан, как и многие другие государства, заинтересован в участии в системе организации поставок важнейших материалов, необходимых для борьбы с вирусом», – подчеркнул глава Минздрава.

    Для координации этого процесса и участия Республики Казахстан в Системе организации поставок в связи с COVID-19 от казахстанской стороны уже определены соответствующие кандидатуры.

    Участники встречи отметили важность обмена данными и опытом в борьбе и предупреждении распространения COVID-19, вопросы предоставления консультативной и технической помощи (коммуникации риска, отслеживание контактов, исследования, тренинги для медицинских специалистов, логистика, обеспечение медикаментами и др.)

    Казахстанская сторона выступила с предложением направления экспертов ВОЗ для оказания практической помощи медицинским специалистам в регионах.

    В завершении встречи Алексей Цой поблагодарил г-на Шимомура и д-ра Кларинваль за проявленный интерес в реализации поставленных задач и выразил готовность в укреплении и развитии дальнейшего партнерского сотрудничества в сфере здравоохранения. А для «сверки часов» в отношении проводимой работы по COVID -19 было предложено проводить встречи дистанционном режиме на постоянной основе.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров