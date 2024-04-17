Казахстан предложил свои добрые услуги Армении и Азербайджану — эксперт
Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Армению — это важное событие во внешней политике современной Армении, которая претерпевает кардинальные изменения. Помимо того, что это был первый официальный визит Президента Токаева в Армению, важно, что это первая встреча на высшем уровне в двустороннем формате. Стороны показали, что есть добрая воля к сближению. Так в интервью корреспонденту Kazinform прокомментировал официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Армению к. и. н., научный сотрудник Института прикладных политических исследований APRI Armenia Сергей Мелконян.
По мнению эксперта, результаты геополитических изменений диктуют таким странам как Казахстан и Армения необходимость формирования единой повестки по целому ряду вопросов.
— Есть одна вещь, которая, как мне кажется, важна и для Армении, и для Казахстана сегодня. Обе страны оказались в очень чувствительной и щепетильной ситуации. С одной стороны, мы не хотим разрывать экономические связи с Россией. С другой стороны, мы не хотим быть «отключены» от глобальной экономики. Естественно, мы ощущаем давление. Здесь есть, о чем нам вместе подумать. Это может быть, как обмен опытом в создании оптимальной модели поведения, так и предложения какого-то универсального формата, — отметил эксперт.
Что касается двустороннего развития торгово-экономической кооперации между Арменией и Казахстаном, то обе страны могут не только фокусироваться на взаимном наполнении экономик друг друга, но и на использовании потенциала друг друга для экспорта на третьи рынки.
— Для Армении преимущества очевидны. Казахстан — довольно удобный, относительно большой рынок. Есть сферы, где у Казахстана можно перенять опыт — создание инфраструктуры для туризма, развитие сегмента HoReCa, привлечение инвестиций. То, что сделал Казахстан в этих областях за последние годы — это огромное достижение.
Очень много можно придумать реальных развязок. Мы являемся членами ЕАЭС. Если в Казахстане видят, что в долгосрочной перспективе будет выгоднее производить что-то в Армении для экспорта в Иран и в Европу, мы можем какое-то производство локализовать в Армении. Если в Армении видят, что дешевле локализовать какое-то производство в Казахстане для экспорта дальше в Китай, совместно инвестируем и снова локализуем. Главное, что все это предметно и долгосрочно, — подчеркнул эксперт.
По его мнению, видно, что Казахстан в стремлении перейти к разряду middle power, занимается не только вопросами, связанными с его границами, с его окружением, но и выходит на более широкую повестку.
— Поэтому Казахстан предложил свои добрые услуги Армении и Азербайджану. Не посреднические услуги, а именно добрые услуги. Пока сложно это оценить, но это такой важный индикатор, что Казахстан готов, по крайней мере демонстрирует политическую волю, быть вовлеченным в процессы на Южном Кавказе. В Армении позиционируют так, что да, Казахстан является членом ЕАЭС и ОДКБ, но он больше симпатизирует Азербайджану. В этом смысле можно зафиксировать, что, если не слом, то какой-то надлом традиционного восприятия Казахстана произошел, — подытожил эксперт.
Напомним, недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Ереван. В ходе переговоров в Ереване Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.