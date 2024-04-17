Казахстан предложил свои добрые услуги Армении и Азербайджану — эксперт

— Для Армении преимущества очевидны. Казахстан — довольно удобный, относительно большой рынок. Есть сферы, где у Казахстана можно перенять опыт — создание инфраструктуры для туризма, развитие сегмента HoReCa, привлечение инвестиций. То, что сделал Казахстан в этих областях за последние годы — это огромное достижение.

Очень много можно придумать реальных развязок. Мы являемся членами ЕАЭС. Если в Казахстане видят, что в долгосрочной перспективе будет выгоднее производить что-то в Армении для экспорта в Иран и в Европу, мы можем какое-то производство локализовать в Армении. Если в Армении видят, что дешевле локализовать какое-то производство в Казахстане для экспорта дальше в Китай, совместно инвестируем и снова локализуем. Главное, что все это предметно и долгосрочно, — подчеркнул эксперт.