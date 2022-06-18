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    Казахстан предложил России совместные проекты по производству продукции без глютена

    18 Июня 2022, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев провел встречу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, на которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    В ходе встречи Е. Карашукеев напомнил, что товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Россией за январь-март 2022 года составил 752,6 млн долларов США, что на 24,7 % больше чем за аналогичный период 2021 года.

    Он отметил, что важную роль в товарообороте занимают зерновые культуры. Ежегодно в Казахстан в среднем импортируется порядка 1,5 млн тонн пшеницы из России.

    На встрече обсуждались вопросы взаимной торговли между странами. Вместе с тем министр сельского хозяйства РК предложил продолжить работу по увеличению торговли между Казахстаном и Россией в сфере АПК, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров.

    «Считаю, что потенциал в данном направлении большой и раскрыт не в полной мере. Предлагаем проработать совместные проекты по производству и переработке молока-сырья, масла растительного, мяса птицы и безглютеновой продукции а также других видов сельхозпродукции.

    Приглашаем российский агропромышленный бизнес к более тесному сотрудничеству», - резюмировал Е. Карашукеев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минсельхоз Экономика Россия Сельское хозяйство Сотрудничество
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