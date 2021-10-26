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    Казахстан предложил применять вакцину QazVac в Венгрии

    26 Октября 2021, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан предложил венгерской стороне рассмотреть возможность применения отечественной вакцины QazVac. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши страны поддерживают друг друга во время пандемии коронавируса. Как известно, с июня этого года Казахстан и Венгрия достигли договоренности о взаимном признании паспортов вакцинации. Мы предложили рассмотреть возможность применения отечественной вакцины QazVac на территории Венгрии», - сказал Мухтар Тлеуберди по итогам встречи с министром финансов Венгрии.

    Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой.

    «Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надежным и первым в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнером, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - отметил Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.

    Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что на сегодня наши страны не имеют никаких разногласий. Политический диалог между Казахстаном и Венгрией находится на высоком уровне.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Венгрия Коронавирус в РК Вакцинация
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