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    Казахстан предложил конкретные меры по упорядочению взаимной торговли в рамках ЕАЭС

    22 Февраля 2020, 14:10

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – министр финансов РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Членами Совета ЕЭК рассмотрены вопросы по функционированию внутренних рынков, таможенному и техническому регулированиям, международному сотрудничеству и промышленности. Заслушана информация Евразийской экономической комиссии о ходе работы по устранению изъятий, ограничений и барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Членами Совета ЕЭК отмечена необходимость снятия всех барьеров, препятствующих созданию единого рынка товаров и услуг.

    В ходе встречи обсуждена сложившиеся ситуация на казахстанско-кыргызской границе, а именно вопросы занижения стоимости на товары, лжетранзит, недостоверное указание товаров в товаросопроводительных документах с кыргызской стороны. Казахстанской стороной были предложены конкретные меры по упорядочению взаимной торговли и решению вышеуказанных вопросов.

    В ходе Совета ЕЭК утверждена Дорожная карта по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС. Реализация данной Дорожной карты позволит создать основы для формирования беспрепятственного таможенного транзита товаров через территории стран ЕАЭС, в том числе в отношении которых Российской Федерацией применяются специальные экономические меры.

    В целях установления единых требований к новым видам никотиносодержащей продукции (изделия с нагреваемым табаком, вейпы и др.), Членами Совета ЕЭК принято решение о внесении изменений в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС. В последующем на «пятерку» будет разработан единый технический регламент на данную продукцию.

    В целом прошедшее заседание отвечает стратегическим интересам Казахстана и придаст необходимый импульс для эффективной работы ЕАЭС, послужит основой для выработки совместных ориентиров в дальнейшей работе ЕАЭС, в том числе с учетом развития международных связей.

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    ЕАЭС
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