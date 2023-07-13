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    Казахстан предлагает создать региональный водно-энергетический консорциум – Мурат Нуртлеу

    13 Июля 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан предлагает создать региональный водно-энергетический консорциум для решения проблемы дефицита воды. Об этом сообщил Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, выступая на Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, который проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хотел бы выделить несколько конкретных вопросов, требующих пристального внимания для будущего развития Центральной Азии. Это нехватка воды, окружающая среда, пограничный спор и ситуация в Афганистане. Справедливое и рациональное распределение водных ресурсов стало серьезной проблемой во времена роста населения и нехватки водных ресурсов. По этой причине Казахстан предлагает создать региональный гидроэнергетический консорциум. В то же время наша страна занимается восстановлением Аральского моря через Международные фонды, которые мы создали вместе с нашими партнерами в Центральной Азии в начале 1990-х годов», — отметил министр.

    При этом Мурат Нуртлеу отметил, что Казахстан работает вместе с такими странами, как Россия, Китай и Афганистан, над решением текущих проблем, связанных с трансграничными реками.

    «Обеспечение безопасности в Центральной Азии означает установление мира и стабильности в Афганистане. На наш взгляд, Афганистан нуждается в международной поддержке для координации действий ООН. Установление мира в Афганистане напрямую повлияет на стабильность не только в Центральной Азии, но и в Азии и Европе в целом. С этой целью рекомендуем Казахстану создать в Алматы хаб ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана», — заключил Мурат Нуртлеу.

    Напомним, ранее сообщалось, что в столице стартовал форум по безопасности и сотрудничеству в Азии на тему «Азия в меняющемся мире: повестка будущего». В нем принимают участие более 60 специалистов из азиатских стран.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Премьер-министр РК Астана Безопасность Азия
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