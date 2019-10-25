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    Казахстан предлагает ЕЭК создать конкурентные условия на рынке жизненно важных лекарств

    25 Октября 2019, 22:40

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан предлагает ЕЭК выработать предложения по созданию конкурентных условий на рынках жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом сообщил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин сегодня в Москве в ходе заседания Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств стран ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    А.Мамин обратил внимание на ситуацию вокруг потребительского рынка лекарственных средств на пространстве ЕАЭС.

    «Мы постепенно движемся к общему рынку лекарственных средств. Помимо базовых соглашений Комиссии принято уже 47 актов второго уровня. Однако автоматического взаимного признания регистрационных удостоверений лекарственных средств достичь не удалось», - сказал Премьер-Министр.

    «Согласитесь, неэффективно подвергать дополнительной проверке продукцию известных мировых производителей, если в одной из стран уже проведена проверка и процедура регистрации?» - обратился А.Мамин к коллегам по ЕАЭС.

    «Поэтому предлагаем Комиссии выработать предложения по созданию конкурентных условий на рынках жизненно важных лекарственных препаратов», - резюмировал глава Правительства РК.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение ЕАЭС
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