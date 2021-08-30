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Казахстан празднует День Конституции

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Августа 2021, 07:30
Казахстан празднует День Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане празднуют 26-летие Дня Конституции страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ровно 26 лет исполнилось со дня принятия Конституции РК – 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят основной закон страны.

Надо отметить, первая конституция была принята в 1993, однако спустя два года она была принята в современной редакции, и с тех не менялась. Принятию основного закона предшествовал длительный подготовительный этап. Конституционная комиссия приступила к работе сразу после развала СССР.

Для принятия действующего варианта Конституции был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.

День Конституции казахстанцы отмечают каждый год 30 августа – этот день стал символом главного документа страны.

Ряд мероприятий, посвященных Дню Конституции, пройдут сегодня во всех регионах Казахстана. В частности, в Павлодаре устроят просмотр исторического фильма и специальную выставку.

В Караганде испекли торт в виде Конституции.

В Нур-Султане в преддверии праздника был проведен онлайн-семинар для молодежи.


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