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    Казахстан построит новый «сухой порт» на переходе «Бахты»

    1 Сентября 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В условиях активной конкуренции нам предстоит оперативно решить ключевые проблемы данной отрасли», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    В первую очередь, как указал Президент, следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как «Достык – Мойынты», «Бахты – Аягоз», «Дарбаза – Мактаарал», обводная линия Алматы. В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем.

    «Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией», - подчеркнул Глава государства.

    Как отметил Глава государства, предстоит построить новый «сухой порт» на переходе «Бахты», ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора. Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти.

    «Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта «Пояс и Путь» с нашими национальными инициативами. Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии», - сказал Президент.

    Глава государства также заявил о необходимости целостного плана развития морской инфраструктуры, отдельная роль в котором должна быть отведена порту Курык, которому предстоит стать полноценным логистическим кластером, таким как Актау. Не менее важен международный коридор «Север – Юг», открывающий нашей стране выход на порты Персидского залива. Предстоит поэтапно удвоить пропускную способность железнодорожной части данного маршрута. В первую очередь необходимо начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии «Болашак – Челябинск». Для эффективной интеграции в международные маршруты важно предоставлять полный спектр логистических услуг. Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.

    В целом для развития отрасли, по словам Президента, потребуется адекватная тарифная и регуляторная политика, активное привлечение частных инвестиций.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Мажилис Транспорт Токаев Касым-Жомарт Торговля Послание Президента РК-2023
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