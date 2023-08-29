Казахстан поставит в Германию не менее 890 тысяч тонн нефти в 2023 году

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Делегация АО НК «КазМунайГаз» по приглашению немецкой стороны 27-28 августа совершила рабочий визит в Германию, где посетила нефтеперерабатывающий завод PCK (Petrolchemie und Kraftstoffe AG) Raffinerie в городе Шведт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Годовая мощность завода НПЗ PCK Raffinerie, обеспечивающего 90% потребностей Берлина и федеральной земли Бранденбург в бензине, дизельном, печном и авиационном топливе, составляет свыше 11 миллионов тонн сырой нефти. По технико-экономическим показателям предприятие является одним из лучших в Европе. В 2022 году правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой о поставке на предприятие казахстанской нефти.

«Только за период с февраля по июль текущего года наша страна поставила в Германию по нефтепроводу Дружба 390 тыс. тонн. нефти. В июне этого года в рамках визита Президента ФРГ господина Франк-Вальтера Штайнмаера в Казахстан КазМунайГаз и Rosneft Deutschland (управляющая компания завода) подписали контракт о поставках сырой нефти. Хочу с удовлетворением отметить, что контрактные обязательства активно претворяются в жизнь. И согласно нашим планам общий объём поставок в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн», - сказал председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, М.Мирзагалиев встретился в Берлине с парламентским статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также с министром экономики и энергетики Федеральной земли Бранденбург Йоргом Штайнбахом. В ходе бесед были обсуждены вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, а также упреждения санкционных рисков в условиях текущего роста глобальной напряженности.

Официальные лица ФРГ подтвердили свою заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан может экспортировать в Германию до 6 млн тонн нефти в год.