Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Казахстан поставил задачу стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии – Президент

    28 Сентября 2022, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тема форума – Центральная Евразия – как новая технологическая платформа тонко отражает перспективы развития нашего региона. Обладая большим человеческим интеллектуальным и научным потенциалом, Казахстан выступает в качестве привлекательного пространства для развития инноваций, цифрового производства и творчества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, перед нашей страной стоит задача стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии

    «Не секрет, что сегодня именно цифровая трансформация является определяющим фактором конкурентоспособности не только отдельных компаний, но и целых стран и регионов. По прогнозам экспертов через 10 лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве», - добавил Глава государства.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы