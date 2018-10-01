Казахстан посетит Президент Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сербии Александр Вучич посетит Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 8 по 10 октября по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашу страну с официальным визитом посетит Президент Сербии Александр Вучич», - сообщил на брифинге в Министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

В программе визита - переговоры президентов двух стран, участие в работе казахстанско-сербского бизнес-форума и открытие шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий.