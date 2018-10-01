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Казахстан посетит Президент Сербии
8 Октября 2018 19:06 106
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сербии Александр Вучич посетит Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 8 по 10 октября по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашу страну с официальным визитом посетит Президент Сербии Александр Вучич», - сообщил на брифинге в Министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
В программе визита - переговоры президентов двух стран, участие в работе казахстанско-сербского бизнес-форума и открытие шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Ключевые слова: Съезд мировых религий, Внешняя политика Казахстана,
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