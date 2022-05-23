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    Казахстан посетит помощник госсекретаря США

    23 Мая 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Казахстан на этой неделе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

    Ожидается, что Лу возглавит делегацию США, которая посетит Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Таджикистан 23-27 мая с целью укрепления отношений США с регионом и продвижения совместных усилий по созданию более взаимосвязанной, процветающей и безопасной Центральной Азии.

    В Казахстане запланированы встречи американской делегации с высокопоставленными официальными лицами и лидерами казахстанского гражданского общества для обсуждения программы реформ в Казахстане, мер по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин.

    В состав делегации госдепа США войдут старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, заместитель помощника министра обороны США по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Ребекка Циммерман, заместитель помощника администратора Бюро по Азии Агентства по международному развитию Анджали Каур и заместитель руководителя аппарата Финансовой корпорации США по вопросам международного развития Наз Эль-Хатиб.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Центральная Азия МИД РК Астана Права человека США
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