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    Казахстан посетит эмир Катара

    14 Февраля 2020, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятое заседание Казахстанско-Катарской совместной комиссии на высоком уровне состоялось в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разрешите от имени Правительства Республики Казахстан поприветствовать участников 5-го заседания казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне, а также выразить благодарность катарской стороне за приезд столь представительной делегации», - сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, открывая работу заседания.

    Глава Миннацэкономики подчеркнул, что заседание носит ключевой характер, поскольку оно проводится в преддверии визита его Превосходительства Эмира Катара – шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани в Казахстан.

    «Это ключевое мероприятие послужит мощным толчком в активизации отношений двух стран и подчеркнет дружественные связи между нашими народами. Для нас это огромная честь и высокий уровень ответственности. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопросы по содержательному наполнению этого визита», - добавил Руслан Даленов.

    Отметим, катарскую делегацию на казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне возглавил министр торговли и промышленности этой страны Али бен Ахмед аль-Кувари.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Ближний Восток
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