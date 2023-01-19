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    Казахстан понес вторую потерю на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

    19 Января 2023, 14:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жансая Рахимберды стартовала на чемпионате Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей Рахимберды, имеющей за плечами три победных боя в профи, стала Тхи Хой Нгуен из Вьетнама. Бой весовой категории до 52 кг завершился в пользу вьетнамской боксерши раздельным судейским решением.

    Сегодня поражение на старте потерпела другая казахстанка Анель Кудайберген (до 48 кг), а Молдир Тойкова (до 50 кг) успешно смогла выйти в следующий раунд континентального первенства.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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