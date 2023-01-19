Казахстан понес вторую потерю на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жансая Рахимберды стартовала на чемпионате Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей Рахимберды, имеющей за плечами три победных боя в профи, стала Тхи Хой Нгуен из Вьетнама. Бой весовой категории до 52 кг завершился в пользу вьетнамской боксерши раздельным судейским решением.

Сегодня поражение на старте потерпела другая казахстанка Анель Кудайберген (до 48 кг), а Молдир Тойкова (до 50 кг) успешно смогла выйти в следующий раунд континентального первенства.



Фото: sports.kz