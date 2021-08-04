Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему ценообразования в строительстве

    4 Августа 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство строительства Республики Узбекистан ведет переговоры с Казахским научно-исследовательским и проектным институтом строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА) о разработке концепции по совершенствованию системы ценообразования, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Совещание в онлайн режиме с участием представителей уполномоченных государственных органов в сфере строительства состоялось 2 августа 2021 г.

    В ходе встречи стороны договорились о том, что специалисты АО «КазНИИСА» разработают для Узбекистана сборник «Единичных сметных цен на строительно-монтажные работы зданий».

    В рамках модернизации системы будет проведен сравнительный анализ системы ценообразования в Казахстане и Узбекистане, разработана методика системы сбора данных информации о строительных материалах, услугах и оборудовании. Также будет разработан классификатор строительных материалов, который будет связан с BIM-классификатором.

    «Казахстан начал модернизацию системы ценообразования в строительстве в 2015 году, которая продолжается и по сей день. В данное время в стране при строительстве объектов с использованием государственных инвестиций используется ресурсный метод, определяющий стоимость строительной продукции, используя текущие цены на материалы и трудовые ресурсы.

    На данный момент ведется работа по усовершенствованию структуры сметных сборников, которые станут объектоориентироваными», - рассказал Бегман Кульбаев, генеральный директор АО «КазНИИСА».

    Как пояснил Арман Хасен, заместитель директора Центра по ценообразованию в строительстве АО «КазНИИСА», модернизация системы ценообразования – это длительный процесс, который подразумевает не только изменение в нормативной базе, а также обучение специалистов новым подходам формирования сметной отчетности и подбор эффективных программных решений.

    По итогам мероприятия, было принято решение провести ряд встреч с профильными организациями двух стран, а также создать единый идеологический центр, который будет координировать процесс совершенствования системы ценообразования в строительстве Узбекистана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Строительство Узбекистан МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жилищную помощь оказали 17 тысячам семей в Казахстане
    36 крупных проектов планируется реализовать в отрасли машиностроения в этом году
    Ставка на агрохимию: министр индустрии прокомментировал развитие химпромышленности РК
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров