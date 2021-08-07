Казахстан поможет Турции тушить лесные пожары
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские вертолеты вылетели в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС Талгата Уали.
«По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров», - сообщил Талгат Уали.
Казахстанские вертолеты вылетели сегодня и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелет через границы трех государств с промежуточными посадками. Оперативную группу в аэропорту Нур-Султана провожал первый вице-министр МЧС РК Ибрагим Кульшимбаев. Взаимодействие наших спасателей с турецкими властями на местах будет координироваться Посольством РК в Турции.
Согласно предоставленной информации, Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь в восстановлении лесного покрова на сгоревших территориях. Посаженый лес призван символизировать дружбу и братские узы между казахстанским и турецким народами.
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