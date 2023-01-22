Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Гульсая Ержан успешно выступила в полуфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал Гульсая Ержан сразилась с представительницей Непала Тришей Джебегу и победила ее единогласным решением судей. В первом раунде рефери дважды отсчитал Джебегу нокдаун.

Таким образом, Гульсая Ержан вышла в финал континентального первенства и будет претендовать на золотую медаль.

Ержан стала второй финалисткой в составе женской сборной Казахстана: ранее свой полуфинальный бой выиграла Жасмин Кизатова (70 кг). С бронзовыми медалями у Казахстана завершили выступление на турнире Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).

Фото: Sports.kz



