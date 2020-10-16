Казахстан получил уникальные архивные материалы от министра обороны России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу передал главе оборонного ведомства Республики Казахстан Нурлану Ермекбаеву архивные материалы, связанные с участием казахстанцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Первая подборка – это материалы «Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны».

«Здесь из наших архивов материалы обо всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали, списки. Здесь подлинные документы и решения начальников Генерального штаба и Верховного Главнокомандующего на тот момент и руководителя Ставки», – сказал министр обороны Российской Федерации.

Также глава российского оборонного ведомства передал оригинальный выпуск газеты 1941–1942 годов, где опубликованы первые упоминания о панфиловцах в боях под Москвой.

Не менее ценными оказались материалы о Герое Советского Союза, первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагамбетове. По словам российского министра, в архивах имеются данные, которые, по его заверению, еще не известны казахстанцам.

Сергей Шойгу подчеркнул, что 2020 год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В июне подразделение казахстанской армии участвовало в параде Победы на Красной площади. Он также поблагодарил министра обороны, работников архивов Казахстана за огромный вклад в создание уникального музея «Дорога памяти».



