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    Казахстан получил приглашение на Олимпийские игры в Париже

    28 Июля 2023, 10:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. Официальный документ был направлен Международным олимпийским комитетом в адрес Национального олимпийского комитета Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

    В ведомстве напомнили, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

    Париж был единогласно избран принимающим городом Олимпийских игр 2024 года в ходе 130-ой сессии МОК, которая проходила 13 сентября 2017 года в Лиме, Перу.

    Париж, ранее принимавший Олимпийские игры в 1900 и 1924 годах, станет вторым городом, принимавшим Олимпийские игры трижды, после столицы Великобритании - Лондона (1908, 1948 и 2012 годы).

    Также 2024 год ознаменуется столетием Игр Париж-1924 и шестыми Олимпийскими играми, проводимыми Францией.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Спорт Олимпиада Франция
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