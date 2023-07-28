Казахстан получил приглашение на Олимпийские игры в Париже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. Официальный документ был направлен Международным олимпийским комитетом в адрес Национального олимпийского комитета Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

В ведомстве напомнили, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

Париж был единогласно избран принимающим городом Олимпийских игр 2024 года в ходе 130-ой сессии МОК, которая проходила 13 сентября 2017 года в Лиме, Перу.

Париж, ранее принимавший Олимпийские игры в 1900 и 1924 годах, станет вторым городом, принимавшим Олимпийские игры трижды, после столицы Великобритании - Лондона (1908, 1948 и 2012 годы).

Также 2024 год ознаменуется столетием Игр Париж-1924 и шестыми Олимпийскими играми, проводимыми Францией.