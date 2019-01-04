Казахстан получил право готовить миротворцев стран-членов ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский учебный центр «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) получил от Организации Объединенных Наций сертификаты и право подготовки миротворцев со всего мира на курсах «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН» для участия в международных миротворческих операциях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Документы о признании соответствия стандартам ООН миротворческих курсов, разработанных казахстанскими инструкторами и проводимыми на базе КАЗЦЕНТа, подписал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

Сертификации курсов предшествовало тщательное и длительное изучение методики подготовки миротворцев в Казахстане, а также визит в Алматы в декабре 2018 года представителя департаментом ООН по операциям по поддержанию мира подполковника Саиду Тафида, который провел проверку материально-технической базы КАЗЦЕНТа, уровня подготовки инструкторов и оценил содержание и соответствие учебных программ стандартам ООН.





КАЗЦЕНТ является единственным в регионе полноправным членом Международной ассоциации центров миротворческой подготовки.

Курсы КАЗЦЕНТа проводятся для подготовки миротворцев к работе в многонациональных штабах в миссиях ООН. Неотъемлемой частью подготовки является ознакомление с основами, принципами и задачами миротворческой деятельности. Большое внимание при подготовке миротворцев уделяется вопросам защиты гражданского населения, разъяснению порядка и особенностей операций ООН по поддержанию мира. Многие выпускники КАЗЦЕНТа занимали впоследствии руководящие должности в миротворческих миссиях, в том числе командирами баз миротворцев в Миссии ООН по проведению референдума в отношении Западной Сахары, начальниками учебного отдела штаба этой миссии.







Благодаря активной и успешной двухлетней работе в Совете Безопасности ООН в октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав Временных сил ООН в Ливане, многие из которых прошли подготовку в КАЗЦЕНТе.

В декабре прошлого года к казахстанским миротворцам присоединилась женщина-офицер майор Шолпан Тауишова.