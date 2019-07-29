Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 июля, Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение для участия в XXXII летних Олимпийских играх. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Приглашение от Международного олимпийскогокомитета пришло за подписью президента МОК доктора Томаса Баха. Отметим, чтоМОК традиционно рассылает приглашения национальным олимпийским комитетам за годдо проведения Олимпиады.

В активекоманды Казахстана на данный момент 10 лицензий. Путевки на Олимпиаду завоевалипловец Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова иГеоргий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия - не именная),мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой такжевыступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, СанжарМусаев) и пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде). В Олимпиаде вТокио примут участие более 11 000 сильнейших атлетов планеты из 206 стран мира.Японская столица примет летние Олимпийские игры 2020 года с 24 июля по 9августа.