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Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Июля 2019, 15:41
Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 июля, Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение для участия в XXXII летних Олимпийских играх. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Приглашение от Международного олимпийского комитета пришло за подписью президента МОК доктора Томаса Баха. Отметим, что МОК традиционно рассылает приглашения национальным олимпийским комитетам за год до проведения Олимпиады.

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В активе команды Казахстана на данный момент 10 лицензий. Путевки на Олимпиаду завоевали пловец Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия - не именная), мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев) и пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде). В Олимпиаде в Токио примут участие более 11 000 сильнейших атлетов планеты из 206 стран мира. Японская столица примет летние Олимпийские игры 2020 года с 24 июля по 9 августа.

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