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    • Казахстан покинул топ-5 рейтинга всемирной шахматной олимпиады

    8 Августа 2022 23:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана спустились в рейтинге всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщается на сайте соревнования.

    Казахстанские шахматистки на данный момент занимают восьмое место в рейтинге турнира после поражения сборной Индии со счетом 0,5-3,5. Перед матчем казахстанки располагались на третьей позиции, а индийские спортсменки на втором. Индийская команда после триумфа над Казахстаном возглавила рейтинг.

    Это поражение стало вторым для казахстанской сборной после проигрыша Азербайджану со счетом 1-3.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Индия #Шахматы
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