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    12:46, 03 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан подписал соглашение о поставках ранних овощей из Таджикистана в межсезонье

    стабфонд
    Фото: pixabay

    Казахстанская делегация во главе с первым вице-министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым и представителями регионов побывала с рабочей поездкой в Таджикистане. В результате стороны подписали Соглашение о поставках раннего лука из Таджикистана в Казахстан в межсезонье, передает агентство Kazinform.

    В рамках поездки первый вице-министр РК встретился с главой Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддином Сироджиддинзода, первым заместителем министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ашурбой Солехзода, а также с заместителем министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Нигиной Анвари. Основная тема переговоров – обеспечение казахстанского рынка необходимой плодоовощной продукцией в период предстоящего межсезонья, когда запасы местных овощей заканчиваются и появляется потребность в их импорте.

    Как отметил Арман Шаккалиев, на сегодня торгово-экономические отношения между нашими странами переживают качественный подъем. Так, товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном в 2022 году составил 1,4 млрд долларов. Объем экспорта из Казахстана в Таджикистан увеличился на 9,7% и достиг 877,6 млн долларов.

    Стороны договорились и дальше развивать, и укреплять сотрудничество в сфере торговли.

    Теги:
    Торговля Экспорт Минторговли и интеграции Таджикистан
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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