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    Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации

    8 Августа 2019, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 августа 2019 года в Сингапуре от имени Республики Казахстан министром юстиции РК Маратом Бекетаевым подписана Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

    «Конвенция разработана Комиссией ООН по правумеждународной торговли (UNCITRAL) и направлена на внедрение международногорежима для приведения в исполнение соглашений об урегулировании коммерческихспоров посредством медиации. Конвенцию подписали 46 государств, в число которыхвошли Австралия, Китай, США, Швейцария, Южная Корея, Япония и другие. Изазиатского региона постсоветского пространства Республика Казахстан являетсяпервым государством, подписавшим Конвенцию, что в очередной раз подтверждаетто, что в данном регионе Казахстан является лидирующим в процессе развитияразрешения коммерческих споров», - сообщили в министерстве.

    Как отметили в ведомстве, Конвенция предусматриваеттрансграничное обеспечение выполнения соглашений, урегулированных путеммедиации, а также направлена на укрепление нормативной правовой базы поурегулированию международных коммерческих споров.

    «Таким образом, Конвенция дополняет Гаагскую конвенцию осоглашениях о выборе судов и Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении висполнение иностранных арбитражных решений, заполняя пробел в рамкахобеспечения соблюдения международных споров в упрощенном порядке. Это дастбизнес-сообществу и инвесторам больше уверенности в том, что соглашения,достигнутые в результате медиации, могут быть исполнены для разрешениятрансграничных коммерческих споров, а также поможет международным торговымпотокам, упрощая процесс обеспечения урегулирования дорогостоящих и сложныхтрансграничных коммерческих споров», - пояснили в пресс-службе МЮ РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Внешняя политика Казахстана Правительство РК Минюст
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