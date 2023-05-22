Казахстан подписал экспортные контракты на более $300 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сервисная поддержка экспортеров включает в себя проведение торгово-экономических миссий и организацию национальных стендов казахстанской продукции на международных выставках. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, с начала 2023 года проведено 5 торгово-экономических миссий в таких странах, как Вьетнам (г. Ханой), Азербайджан (г. Баку), Иран (г. Тегеран), Китай (г. Сиань), Узбекистан (г. Ташкент).

«По итогам торгово-экономических миссий подписаны экспортные контракты на сумму более $300 млн. Проведено свыше 300 переговоров», - сказал Кайрат Торебаев.

Вице-министр добавил, что в рамках ТЭМ в городе Сиане на прошлой неделе открыт шоурум казахстанских товаров на базе Генерального консульства РК в Сиане. Демонстрационная площадка собрала продукцию 30 ОТП масложировой и мясной продукции, макаронных и кондитерских изделий, меда, вино-водочных изделий, отрубей, соков и другие.

«До конца текущего года планируется проведение еще 5 торгово-экономических миссий.

Также в текущем году планируется организация Национальных стендов Республики Казахстан на международных выставках, таких как Шанхайская импортная выставка (Пищевая промышленность) в г. Шанхай (Китай), 8-ая выставка ЭКСПО Китай-Евразия СУАР, КНР и др.», - резюмировал Кайрат Торебаев.



