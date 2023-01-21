Казахстан поднялся в медальном зачете Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана поднялась с десятого на девятое место в медальном зачете зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось после завоевания седьмой награды — «серебра» шорт-трекистов в смешанной эстафете.

Теперь Казахстан закрепился в топ-10 с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Топ-3 составляют сборные Японии — 47 (21-16-10), Южной Кореи — 20 (8-6-6) и Польши — 17 (5-6-6).

Ранее «золото» для сборной Казахстана на Универсиаде-2023 завоевали Вадим Куралес, Бекентай Турлубеков (оба — биатлон) и Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина); обладателями «серебра» стали все тот же Васильев в паре с Сергеем Ткаченко и смешанная команда по шорт-треку; «бронза» — у Александра Мухина (биатлон) и женской сборной по лыжным гонкам.





Фото: sports.kz











