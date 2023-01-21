Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан поднялся в медальном зачете Универсиады-2023

    21 Января 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана поднялась с десятого на девятое место в медальном зачете зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это случилось после завоевания седьмой награды — «серебра» шорт-трекистов в смешанной эстафете.

    Теперь Казахстан закрепился в топ-10 с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
    Топ-3 составляют сборные Японии — 47 (21-16-10), Южной Кореи — 20 (8-6-6) и Польши — 17 (5-6-6).
    Ранее «золото» для сборной Казахстана на Универсиаде-2023 завоевали Вадим Куралес, Бекентай Турлубеков (оба — биатлон) и Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина); обладателями «серебра» стали все тот же Васильев в паре с Сергеем Ткаченко и смешанная команда по шорт-треку; «бронза» — у Александра Мухина (биатлон) и женской сборной по лыжным гонкам.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Универсиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанка Яна Хан остановилась в шаге от медали Универсиады-2023
    Шорт-трекисты принесли Казахстану седьмую медаль Универсиады-2023
    Юбэнк сделал новое заявление о бое с Головкиным
    Елена Рыбакина  вышла в третий круг парного разряда Australian Open
    Популярное
    1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
    2 Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК
    3 Как себя чувствует Нурсултан Назарбаев после операции, рассказал кардиохирург Юрий Пя
    4 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    5 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    Новости партнеров