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    Казахстан поднялся на три позиции в рейтинге стран мира по скорости мобильного интернета

    9 Марта 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В глобальном рейтинге стран мира по скорости мобильного интернета в январе 2021 года первое место заняли ОАЭ: скорость интернета здесь составила 183,03 мегабит в секунду. В топ-5 стран также вошли Южная Корея, Катар, Китай и Саудовская Аравия. Казахстан, в свою очередь, занял 103-е место в мире, улучшив свою позицию на 3 строчки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

    Страна вошла в топ-25 государств по росту в рейтинге. Скорость мобильного интернета в РК увеличилась за год на 6,6%, до 20,15 мегабит в секунду. Сейчас Казахстан совместно с Кыргызстаном является лидером по скорости интернета среди стран Центральной Азии.

    Отдельно стоит отметить: интернет в Казахстане становится быстрее на фоне роста использованного трафика, то есть скорость растёт, несмотря на увеличение нагрузки. Используемый трафик, в свою очередь, растёт за счёт перехода на удалённый формат работы большинства казахстанцев, дистанционного обучения, значительного увеличения потребления видеоконтента и т. д.

    Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, в РК достигло 16 млн единиц — на 6,8% больше, чем годом ранее. Доля абонентов с доступом к интернету составила уже 66,2% от общего числа абонентов сотовой связи, при этом всего пять лет назад показатель достигал лишь 35%.

    Значительный импульс в развитии мобильной связи отрасль получила в 2011 году, когда в стране была внедрена связь стандарта 3G. В 2014 году операторы связи начали предоставлять услуги в стандарте 4G/LTE. В 2019 году в Казахстане был реализован пилотный проект по тестированию сетей связи 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Первые результаты тестирования были положительными, и эксперты сообщили о готовности к внедрению технологии 5G на территории Казахстана.

    Для дальнейшего обеспечения казахстанцев высокоскоростным интернетом мобильные операторы прикладывают значительные усилия и реализуют масштабные инвестиционные проекты. В 2020 году инвестиции в основной капитал на рынке телекоммуникаций увеличились на 37,2%, до 140,9 млрд тенге.

    Ключевые направления инвестиций в основной капитал в секторе включают: замену старого оборудования; расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов; внедрение новых технологий; расширение покрытия в удалённых районах и прочее.

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    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Общество
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