Казахстан поднялся на ступень выше в глобальном индексе паспортов

АММАН.КАЗИНФОРМ – Во всемирном рейтинге «сильных» паспортов, Казахстан поднялся на ступень выше, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Henley Passport Index.

Верхнюю строчку рейтинга по-прежнему занимают Сингапур и Япония. Граждане этих стран могут посетить 192 государства, если не учитывать временные ограничения из-за COVID-19.

Второе место разделили Германия и Южная Корея, которые набрали 190 баллов. Тройку лидеров замыкают Финляндия, Италия, Люксембург и Испания с 189 баллами.

Далее расположились паспорта Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции с результатом 188 баллов.

Великобритания, которая недавно сняла все оставшиеся ограничения, связанные с коронавирусом, теперь находится среди группы стран на 5 -м месте с результатом 187 баллов, от нее отстают всего на одно место США с результатом 186 баллов.

Казахстан в глобальном рейтинге паспортов поднялся на одну ступень – с 70 на 69 место, набрав 75 баллов, что говорит о возможности казахстанцев посещать 75 государств без серьезных ограничений. Чуть выше расположилась Беларусь – на 68 месте с 77 баллами.

Россия в текущем рейтинге уступила, переместившись с 46 на 49 место, что связывается с началом военного конфликта в Украине. Российский паспорт позволяет посетить 117 стран без визы. На ступень ниже находится грузинский паспорт со 115 баллами.

Украина расположилась на 34 месте со 143 баллами, Кыргызстан – на 81-м и Узбекистан – на 87-м местах. Азербайджан – на 75-м, и Армения на 79 местах.

Последние места в списке заняли Сирия, Ирак и Афганистан, паспорта которых позволяют беспрепятственно посетить лишь чуть менее 30 государств.

Henley Passport Index — это авторитетный рейтинг паспортов мира, который формируется в соответствии с количеством пунктов назначения, в которые их владельцы могут попасть без предварительной визы.

Индекс основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) — крупнейшей и наиболее точной базе данных о путешествиях, а также дополнен данными исследовательской группой Henley & Partners, которая в апреле опубликовала результаты нового обновленного паспортного индекса.

«Последнее обновление представляет собой уникальный снимок изменчивого и быстро меняющегося мира. Страна, в которой вы родились, сильно влияет на качество и масштаб возможностей, которые у вас будут в жизни, а также на трудности, с которыми вы можете столкнуться на этом пути, - делится мыслями доктор Кристиан Х.Келин, председатель Henley & Partners и изобретатель концепции паспортного индекса.

По его мнению, обладание более чем одним гражданством с рядом личных прав доступа, которое гарантирует каждое из них, является главным активом во времена кризиса и нестабильности.

Индекс включает 199 паспортов и 227 различных туристических направлений. Обновляемый ежеквартально индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан и государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.