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    • Казахстан поднялся до 65-го места в глобальном рейтинге гендерного равенства

    8 Августа 2022 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным доклада «Глобальный гендерный разрыв 2022» Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил свои показатели по гендерному неравенству и поднялся в глобальном рейтинге с 80 до 65-го места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    При текущем темпе сокращения гендерного неравенства всему миру потребуется 132 года для достижения полного паритета. В топ-5 стран по совокупному показателю равенства входят Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция.

    Казахстан по глобальному индексу гендерного неравенства находится «по соседству» и немного уступает в рейтинге таким странам, как Италия, Израиль, Грузия и Сингапур, но опережая при этом Словакию, Монголию, Чехию, Польшу и Армению. В странах Центральной Азии Казахстан занимает 4-е место.

    «Эксперты отмечают, что наибольшим достижением Казахстана в рамках рассматриваемых критериев является полное равенство по доступу к школьному и профессиональному образованию для женщин и мужчин. Также высокие оценки получены по критерию охрана здоровья и выживаемость, где учитываются средняя продолжительность здоровой жизни и половое равенство при рождении. По этим показателям нас расположили на 27 и 44 местах соответственно», – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

    Касательно возможностей на рынке труда, то Казахстан занимает 46-е место по критерию равенства заработных плат за одну и ту же работу, 51-е место по уровню участия в рабочей силе и первое место по равной репрезентации женщин среди высококвалифицированных и среднеквалифицированных работников.

    «Следует отметить, что по критерию равного доступа к политическим правам и возможностям страна находится на 103-месте из 146 стран. Такие низкие показатели характерны для всех стран Центральной Азии. Это обозначает необходимость большего вовлечения женщин в высшие политические представительные и исполнительные органы», – подчеркнула Александра Молчановская.

    Вместе этим, согласно анализу по действующим электронным трудовым договорам в разрезе профессий, женщины составляют основной костяк высококвалифицированных профессионалов в Казахстане. Однако соотношение женщин к мужчинам в руководящих должностях значительно ниже. Также количество женщин, которые заняты низкоквалифицированным трудом, существенно больше, чем мужчин. В дополнение наблюдается существенное доминирование мужчин в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и транспорте.

    Рассматривая доходы работников, то средняя заработная плата мужчин существенно выше, чем женщин по основным группам занятий. Например, руководители мужского пола получают в среднем на 12,4% выше, чем руководители женского пола. Несмотря на большое количество женщин в группе «специалисты-профессионалы», их оплата труда меньше на 29,0%, чем у мужчин. Самый большой разрыв приходиться на группу «рабочие промышленности, строительства, транспорта», где средний заработок мужчин выше на 69% по сравнению с женщинами.

    «В разрезе регионов существенный гендерный разрыв оплаты труда наблюдается в нефтяных и промышленных регионах, тогда как в южных и аграрных регионах разница минимальна. В частности, в Мангистауской области средняя заработная плата у мужчин на 86% больше, чем у женщин, и основной вклад в разрыв по оплате труда приходится на категории «рабочие промышленности, строительства, транспорта» и «специалисты-профессионалы», – сообщила Александра Молчановская.

    В мегаполисах гендерный разрыв в оплате труда находиться в диапазоне 16% - 19% и основной вклад в разрыв по оплате труда приходится на группы «специалисты профессионалы» и «рабочие промышленности, строительства, транспорта». Между тем, в Алматинской области и Шымкенте наблюдается относительное равенство в оплате труда по всем основным группам профессий.

    Подробнее ознакомиться с исследованием на основе доклада «Глобальный гендерный разрыв 2022» можно на сайте АО «Центр развития трудовых ресурсов».


    #Минтруда РК #Статистика
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