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    Казахстан поддерживает усилия ООН по многостороннему сотрудничеству против COVID-19 - Мухтар Тлеуберди

    24 Октября 2020, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди через видеоконференцсвязь принял участие в заседании, посвященном 75-летию Организации Объединенных Наций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем выступлении он поздравил всех с этим знаковым событием.

    «Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе общеполитических дебатов 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года - преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия между государствами – членами ООН и последовательного укрепления многосторонних институтов», - сказал Мухтар Тлеуберди.

    Глава внешнеполитического ведомства нашей страны подчеркнул, что Казахстан всецело поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого многостороннего сотрудничества и координации усилий государств в борьбе против пандемии COVID-19.

    «Мы остаемся верны идее ядерного разоружения и не распространения оружия. Казахстан является активным участником международных усилий по противодействию современным угрозам безопасности, а также продолжает играть конструктивную посредническую роль в переговорах по сложным международным проблемам», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Ярким примером активной работы Казахстана на площадке ООН, вклада в дело построения мира и безопасности, как отметил глава МИД РК, может служить достойная работа нашей страны в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах.

    «По линии сохранения мира знаковым стало участие Казахстана в миротворческой деятельности ООН. Как вы знаете, наша страна направила миротворческий контингент в составе 120 человек во временные силы ООН в Ливане. Мы считаем весьма своевременным объявление генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем оставшегося периода до 2030 года - 10-летием ускоренных действий по достижению целей устойчивого развития с тем, чтобы воплотить в жизнь краеугольный принцип «не оставить никого позади» с учетом глобального председательства Казахстана в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», - резюмировал Мухтар Тлеуберди.

    Напомним, вчера состоялось онлайн-празднование Дня Организации Объединенных Наций – «UN75: Общее будущее общими силами», в ознаменование 75-летия Организации. Казахстан стал одним из самых активных участников глобального диалога UN75. В опросе приняли участие более 35 тысяч казахстанцев, большинство респондентов отметили необходимость усиления международного сотрудничества, внимания на сферу здравоохранения, миграции, а также изменения климата.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН МИД РК
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