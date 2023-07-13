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    Казахстан поддерживает предложение превратить ЦА в транспортно-логистический хаб – министр

    13 Июля 2023, 11:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан стремится превратить Центральную Азию в транспортно-логистический узел. Об этом заявил Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, выступая на Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, который проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Известно, что наш мир никогда не был спокойным. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, могут быть в определенной степени опасными. Учитывая это, Казахстан продолжает многовекторную, конструктивную политику. Мы также твердо придерживаемся ценностей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве. Кроме того, известно, что Азия играет решающую роль в экономическом и политическом плане. Казахстан, со своей стороны, выступает с инициативами, направленными на обеспечение долгосрочного и устойчивого развития Азии», - сказал Мурат Нуртлеу.

    Как отметил министр, Казахстан уделяет особое внимание развитию существующих коридоров и открытию новых маршрутов с целью увеличения объема грузов, проходящих через страны Центральной Азии.

    «Казахстан стремится превратить Центральную Азию в транспортно-логистический узел. Поддерживаем и продолжаем развитие трансконтинентального транспортного коридора в направлениях север-юг и восток-запад, в том числе Транскаспийского транспортного маршрута», — заключил министр.

    Напомним, ранее сообщалось, что в столице стартовал форум по безопасности и сотрудничеству в Азии на тему «Азия в меняющемся мире: повестка будущего». В нем принимают участие более 60 специалистов из азиатских стран.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Экономика Безопасность Азия
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