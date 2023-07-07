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    Казахстан поддерживает международные усилия по борьбе с синтетическими наркотиками

    7 Июля 2023, 20:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу по приглашению Государственного секретаря США Энтони Блинкена принял участие в 7-ой Министерской онлайн конференции «Глобальная коалиция по борьбе с синтетическими наркотиками», прошедшей с участием около 60 стран и международных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    Открывая мероприятие, Э.Блинкен призвал международное сообщество в рамках инициированной Глобальной коалиции объединить усилия по предотвращению незаконного изготовления и оборота синтетических наркотиков, выявлению новых тенденций и эффективному реагированию на их воздействие на здоровье людей.

    Сразу после вступительного слова Госсекретаря США, с приветственной речью к участникам Глобальной коалиции обратился М.Нуртлеу. Выступление было посвящено конкретным мерам, предусмотренным в соответствующем Комплексном плане, который был разработан и принят по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, что позволило существенно стабилизировать наркоситуацию с синтетическими наркотиками в Казахстане и в регионе в целом.

    Министр проинформировал о проделанной Казахстаном работе по доработке национального законодательства, пресечению наркотрафика, выявлению уголовных правонарушений, ликвидации организованных преступных групп и подпольных лабораторий, а также сотрудничестве с соседними странами и международными организациями, включая программы и инициативы ШОС, ОИС, ОБСЕ, ЕС (CADAP).

    Казахстанский дипломат заострил внимание международной общественности на том, что распространение синтетических наркотических веществ создает реальную угрозу стабильности и безопасности, препятствует развитию стран, становится одним из основных источников подпитки террористической и другой транснациональной криминальной активности.

    Далее участники мероприятия в рамках панельных дискуссий обсудили актуальные вопросы, связанные с вызовами и угрозами современной наркопреступности и договорились прилагать совместные усилия для эффективной борьбы с этой проблемой.

    По итогам мероприятия была принята Декларация, которая отражает намерение стран участников по комплексному и планомерному реагированию на возникающие угрозы в данной сфере.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МИД РК Астана
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