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    Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

    16 Августа 2023, 14:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов сообщил, что Казахстан подал заявку на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026-2027 годах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

    «Подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026-2027 годах с предложением организовать турнир в двух городах - Алматы и Шымкенте. Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года», - поделился Адлет Барменкулов.

    В 2022 году УЕФА уже доверил Казахстану проведение матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2022-2023 среди девушек до 19 лет, который прошел в Алматы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Европа Футбол
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