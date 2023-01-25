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    Казахстан победой над Узбекистаном завоевал первое «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

    25 Января 2023, 15:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Жасмин Кизатова выступила в финале чемпионата Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ее соперницей по решающему поединку весовой категории до 70 кг стала представительница Узбекистана Азиза Зокирова. Победу раздельным решением судей отпраздновала Кизатова, а Зокировой досталось «серебро».

    Ранее бронзовыми призерками ЧА-2023 до 22 лет в составе женской сборной Казахстана стали Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Бокс
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