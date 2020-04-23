Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение по судебному делу с участием Национального Банка Республики Казахстан и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Это первый процесс в истории Высокого суда Англии, который прошел дистанционно из-за глобальной пандемии коронавируса при инициативе и усилиях казахстанской стороны. Юристы, эксперты и свидетели участвовали в заседаниях, находясь в Великобритании, Казахстане, Бельгии и США. Судебное разбирательство длилось с мая 2018 года. Для участия в процессе в Высоком суде Англии Национальным Банком были привлечены известные юридические фирмы Stewarts и 3 Verulam Buildings. В ходе судебных слушаний, Национальный Банк доказал безосновательность доводов Стати, и что BNYM, как кастодиан, имеет обязательства в отношении активов Национального Фонда исключительно перед Национальным Банком.

Это решение является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан.

Как известно, ранее английский суд, исходя из имеющихся доказательств, установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении данного арбитражного решения. Несмотря на это, в октябре 2017 года Стати удалось добиться наложения судебного ареста на активы Национального Фонда Республики Казахстан в сумме 22,6 млрд долларов США в Бельгии. В ходе дальнейших судебных разбирательств с участием Национального Банка арест с большей части активов (за исключением 530 млн долларов, находящихся на кастодиальном хранении BNYM) был снят. Также бельгийский суд перенаправил в суд Англии вопрос о характере взаимоотношений, связанных с кастодиальным хранением активов Национального Фонда.

Решение Высокого суда Англии по сути означает, что активы Национального Фонда не подлежали аресту и, следовательно, Национальный Банк вправе добиваться в судах Бельгии окончательного снятия ареста с активов Национального Фонда Республики Казахстан.

Национальный Банк продолжает отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях и намерен добиться взыскания причиненного ущерба со Стати.