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    01:10, 14 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан победил Узбекистан в юниорских финалах чемпионата Азии по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров прошла вторая сессия финальных боев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале мужского юниорского турнира Казахстан представляли шесть боксеров: Айдар Кадырхан (52 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Ахмет Усен (63 кг), Санжар-Али Бегалиев (66 кг), Мухаммед-Али Жанболат (75 кг) и Аслан Елдибайулы (+80 кг).

    Золотые медали смогли завоевать четыре из них: Айдар Кадырхан, Торехан Сабырхан, Ахмет Усен и Санжар-Али Бегалиев.

    В пяти из шести финалов казахстанские боксеры встретились с соперниками из Узбекистана. Результаты всех боев с участием казахстанцев:

    52 кг. Айдар Кадырхан (Казахстан) — Суннатилла Уктамалиев (Узбекистан) — 5:0

    57 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) — Фаррух Тулаганов (Узбекистан) — победа Сабырхана техническим нокаутом во втором раунде

    63 кг. Ахмет Усен (Казахстан) — Ходжиакбар Кудратов (Узбекистан) — 5:0

    66 кг. Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) — Алиреза Мусави (Иран) — победа Бегалиева техническим нокаутом в третьем раунде

    75 кг. Мухаммед-Али Жанболат (Казахстан) — Темурбек Абдувахобов (Узбекистан) — 0:5

    +80 кг. Аслан Елдибайулы (Казахстан) — Озод Бекалиев (Узбекистан) — 0:5.


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