Казахстан победил Узбекистан в юниорских финалах чемпионата Азии по боксу
В финале мужского юниорского турнира Казахстан представляли шесть боксеров: Айдар Кадырхан (52 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Ахмет Усен (63 кг), Санжар-Али Бегалиев (66 кг), Мухаммед-Али Жанболат (75 кг) и Аслан Елдибайулы (+80 кг).
Золотые медали смогли завоевать четыре из них: Айдар Кадырхан, Торехан Сабырхан, Ахмет Усен и Санжар-Али Бегалиев.
В пяти из шести финалов казахстанские боксеры встретились с соперниками из Узбекистана. Результаты всех боев с участием казахстанцев:
52 кг. Айдар Кадырхан (Казахстан) — Суннатилла Уктамалиев (Узбекистан) — 5:0
57 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) — Фаррух Тулаганов (Узбекистан) — победа Сабырхана техническим нокаутом во втором раунде
63 кг. Ахмет Усен (Казахстан) — Ходжиакбар Кудратов (Узбекистан) — 5:0
66 кг. Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) — Алиреза Мусави (Иран) — победа Бегалиева техническим нокаутом в третьем раунде
75 кг. Мухаммед-Али Жанболат (Казахстан) — Темурбек Абдувахобов (Узбекистан) — 0:5
+80 кг. Аслан Елдибайулы (Казахстан) — Озод Бекалиев (Узбекистан) — 0:5.