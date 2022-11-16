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    Казахстан по онлайн-услугам занял восьмое место в мире

    16 Ноября 2022, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Результаты рейтинга ООН по онлайн-услугам озвучил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если посмотреть, где мы сейчас, то по рейтингу «Электронного правительства» за 2022 год, ООН оценивал нас, мы в субиндексе по онлайн-услугам - восьмые в мире, и это радует. Конечно, есть еще над чем работать, есть узкие места, но этот рейтинг составляется не в Казахстане, он составляется экспертами ООН», - сказал Багдат Мусин, выступая на Форуме стратегических инициатив.

    Министр подчеркнул, что в этом вопросе важна динамика.

    «Важна не позиция, любой рейтинг - это всего лишь замер текущего состояния. У нас есть динамика роста вверх, и мы видим эту динамику по онлайн-услугам, и это радует», - добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Серик Сабеков

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