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    13:31, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстан планирует внедрить электронную очередь на границе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 пунктов пропуска на границе РК будут реконструированы. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Комитета государственных доходов рассказал, что 9 авто- и 1 ж/д пункт пропуска будут реконструированы, также запланировано техническое дооснащение.

    Он напомнил, что уже завершена модернизация пункта пропуска Б.Конысбаева на границе с Узбекистаном.

    «По примеру пункта пропуска «Нұр жолы», на загруженных участках границы, планируется внедрение системы «Электронная очередь», которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Также расширяется внедрение навигационных пломб, что позволит мониторить потоки и сократит факты лжетранзита», - добавил Марат Султангазиев.


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