Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан планирует увеличить поставки зерна в Китай до 1 млн тонн в год

    13 Июля 2023, 17:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстан прибыло руководство китайской компании COFCO. Потенциал экспорта казахстанской пшеницы в КНР, в также действующие соглашения обсудили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и вице-президент компании COFCO Чжу Цзэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Глава МСХ отметил большие возможности Казахстана по производству высококачественной и органической сельскохозяйственной продукции, а также продуктов питания.

    Министр напомнил о рекордных показателях урожая в прошлом году. Собрано 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 16,4 млн тонн пшеницы.

    В планах увеличить объемы ежегодных поставок в Китай до 1 млн тонн зерновозами и крытыми вагонами.

    Отметим, по итогам недавнего визита в КНР были подписаны экспортные контракты между компанией COFCO и Продкорпорацией на поставку 75 тыс. тонн пшеницы. Ербол Карашукеев подчеркнул, что все обязательства с казахстанской стороны будут исполнены в срок. В ходе переговоров рассмотрена возможность закупа у Продкорпорации и других культур, таких как лен, ячмень, подсолнечник и рапс.

    На сегодняшний день корпорация COFCO является крупнейшим импортером казахстанской пшеницы в КНР.

    В рамках визита китайская делегация посетила хлебоприемные предприятия Продкорпорации в Акмолинской области, ознакомилась с процессом погрузки сельхозпродукции, а также побывала в научно –производственном центре зернового хозяйства им. А.И. Бараева.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минсельхоз Китай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия по всей стране
    Когда вступит в силу безвизовый режим с КНР
    Тимур Карагойшин назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
    Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах