Казахстан планирует увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует увеличивать грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан принимает меры по развитию Международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Развитие транзитно-транспортной сферы.

В настоящее время страны нашего региона принимают активные меры для диверсификации маршрутов и развития различных инфраструктурных и логистических проектов. Со своей стороны Казахстан придает приоритетное внимание наращиванию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток через данный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Кроме того, Казахстан принимает меры по развитию Международного транспортного коридора «Север-Юг», - сказал Президент.

Также Глава государства упомянул о важности энергетического сотрудничества.

«Еще одним важным направлением является углубление энергетического сотрудничества.

На территории государств Центральной Азии имеется более 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более 20 трлн кубометров газа. Это делает регион вторым в мире по объему нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова.

Казахстан как участник Соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами Организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия. Наша страна ведет активную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов.

При этом Казахстан уделяет особое внимание модернизации и развитию новых генерирующих мощностей, привлечению передового опыта и технологий в сферу геологоразведки и добычи, а также развитию современной нефтехимической промышленности», - отметил Глава государства.

«Казахстан готов к тесному сотрудничеству с крупными энергетическими компаниями ваших стран, в частности, в области «зеленой» энергетики. Перспективными выглядят проекты с саудовской компанией ACWA Power, эмиратской Masdar, катарскими компаниями.

Недавно на заседании Совета глав государств – членов ШОС я предложил провести в Казахстане Международный энергетический форум. Приглашаем экспортеров нефти и газа стран – членов Совета сотрудничества принять участие в этом мероприятии», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом и с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.