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    Казахстан планирует увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции

    9 Июня 2021, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить производительность труда в 2,5 раза в сфере АПК. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом в результате реализации Нацпроекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, увеличить экспорт переработанной продукции в 2 раза, а также привлечь в отрасль 4,5 трлн тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит работой до 500 тысяч человек и повысит доход 1 млн человек», - сказал Сапархан Омаров.

    Ранее сообщалось, что объем господдержки сферы сельского хозяйства в прошлом году был доведен до 366 млрд тенге.

    «Прошлый год для всей экономики страны и для агропромышленного комплекса был сложным. Выбранная государством аграрная политика за последние годы, а также антикризисные меры, принятые в прошлом году, позволили в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса обеспечить стабильное развитие отечественного АПК», - отметил Сапархан Омаров.

    Министр сельского хозяйства сообщил, что объем господдержки отрасли в прошлом году с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что на 13% больше уровня 2019 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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